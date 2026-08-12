Precio de Donkey hoy

El precio actual de Donkey (DONKEY) hoy es $ 0, con una variación del 1.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DONKEY a USD es $ 0 por DONKEY.

Donkey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 186,314, con un suministro circulante de 1.00B DONKEY. Durante las últimas 24 horas, DONKEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.074134, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DONKEY experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -3.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.30K.

Información del mercado de Donkey (DONKEY)

Cap de mercado $ 186.31K$ 186.31K $ 186.31K Volumen (24H) $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K Cap. de mercado totalmente diluida $ 186.31K$ 186.31K $ 186.31K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Donkey es de $ 186.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.30K. El suministro circulante de DONKEY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 186.31K.