Precio de DEAD hoy

El precio actual de DEAD (DEAD) hoy es $ 0, con una variación del 4.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEAD a USD es $ 0 por DEAD.

DEAD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,571, con un suministro circulante de 81.42M DEAD. Durante las últimas 24 horas, DEAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00495094, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 291.89.

Información del mercado de DEAD (DEAD)

Cap de mercado $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K Volumen (24H) $ 291.89$ 291.89 $ 291.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K Suministro de Circulación 81.42M 81.42M 81.42M Suministro total 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853

La capitalización de mercado actual de DEAD es de $ 26.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 291.89. El suministro circulante de DEAD es de 81.42M, con un suministro total de 81415901.88394853. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.57K.