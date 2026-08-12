Precio de crypto guy hoy

El precio actual de crypto guy (CRYPTO GUY) hoy es $ 0, con una variación del 1.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRYPTO GUY a USD es $ 0 por CRYPTO GUY.

crypto guy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,312, con un suministro circulante de 950.00M CRYPTO GUY. Durante las últimas 24 horas, CRYPTO GUY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00152308, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRYPTO GUY experimentó un cambio de -0.58% en la última hora y de +3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de crypto guy (CRYPTO GUY)

Cap de mercado $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.12K$ 36.12K $ 36.12K Suministro de Circulación 950.00M 950.00M 950.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de crypto guy es de $ 34.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRYPTO GUY es de 950.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.12K.