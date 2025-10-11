Información del precio (USD) de CrypstocksAI (MVP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00119446 $ 0.00119446 $ 0.00119446 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00119446$ 0.00119446 $ 0.00119446 Máximo Histórico $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +12.43% Cambio de Precio (1D) -25.09% Cambio de Precio (7D) -48.30% Cambio de Precio (7D) -48.30%

El precio en tiempo real de CrypstocksAI (MVP) es de --. Durante las últimas 24 horas, MVP se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00119446, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MVP es de $ 0.02268711, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MVP ha cambiado en un +12.43% en la última hora, -25.09% en 24 horas y -48.30% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de CrypstocksAI (MVP)

Cap de mercado $ 891.52K$ 891.52K $ 891.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 891.52K$ 891.52K $ 891.52K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CrypstocksAI es de $ 891.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MVP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 891.52K.