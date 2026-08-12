Precio de CeluvPlay hoy

El precio actual de CeluvPlay (CELB) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CELB a USD es $ 0 por CELB.

CeluvPlay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,882.75, con un suministro circulante de 238.75M CELB. Durante las últimas 24 horas, CELB cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02870663, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CELB experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CeluvPlay (CELB)

Cap de mercado $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K Suministro de Circulación 238.75M 238.75M 238.75M Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CeluvPlay es de $ 11.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CELB es de 238.75M, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 248.85K.