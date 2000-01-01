Las materias primas tokenizadas son tokens digitales que representan la propiedad directa o la exposición a recursos físicos, como el oro, la plata o productos agrícolas. Combinan el valor intrínseco y las propiedades de protección contra la inflación de las materias primas tradicionales con la liquidez y la transparencia ininterrumpidas de las redes blockchain. Esta categoría permite a los inversores diversificar fácilmente sus portafolios digitales con activos físicos.
La inclusión de activos digitales en el sector Materias primas tokenizadas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.