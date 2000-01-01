Las materias primas tokenizadas son tokens digitales que representan la propiedad directa o la exposición a recursos físicos, como el oro, la plata o productos agrícolas. Combinan el valor intrínseco y las propiedades de protección contra la inflación de las materias primas tradicionales con la liquidez y la transparencia ininterrumpidas de las redes blockchain. Esta categoría permite a los inversores diversificar fácilmente sus portafolios digitales con activos físicos.

La tecnología blockchain elimina la necesidad de intermediarios costosos, reduce significativamente las barreras de entrada mediante la propiedad fraccionada y proporciona un registro transparente e inmutable para auditar las reservas de materias primas.

En muchos casos, sí. Los proyectos de tokenización de materias primas de alta calidad permiten a los poseedores de tokens canjear sus activos digitales por la materia prima física subyacente, siempre que cumplan con los requisitos específicos de auditoría y logística establecidos por el emisor.

A diferencia de los ETF de materias primas tradicionales, que están restringidos al horario de trading de las bolsas de valores, las materias primas tokenizadas ofrecen liquidez global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, liquidación instantánea y son totalmente programables dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas.

Las materias primas tokenizadas son activos digitales en una cadena de bloques que representan la propiedad directa o la exposición al precio de recursos físicos del mundo real, como el oro, la plata, el petróleo o los productos agrícolas.

Aviso legal

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