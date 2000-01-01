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Principales tokens de materias primas por capitalización de mercado

Las materias primas tokenizadas son tokens digitales que representan la propiedad directa o la exposición a recursos físicos, como el oro, la plata o productos agrícolas. Combinan el valor intrínseco y las propiedades de protección contra la inflación de las materias primas tradicionales con la liquidez y la transparencia ininterrumpidas de las redes blockchain. Esta categoría permite a los inversores diversificar fácilmente sus portafolios digitales con activos físicos.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,387.08
-0.09%
+0.67%
+3.07%
$ 2.68B
$ 143.31
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,400.38
-0.08%
+0.67%
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$ 2.01B
$ 624.57
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.95
-0.37%
+0.00%
+2.99%
$ 336.33M
$ 5.78M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,349.44
0.00%
0.00%
+3.00%
$ 84.84M
$ 3.18
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,402.59
0.00%
+0.01%
+3.63%
$ 13.55M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,358.31
+0.18%
0.00%
+2.88%
$ 10.51M
$ 12.72K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 143.45
+0.01%
+0.04%
+7.28%
$ 6.33M
$ 77.77K
10
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05938
-0.73%
-3.17%
-7.08%
$ 4.85M
$ 1.67M
11
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.5
0.00%
-0.01%
+6.21%
$ 4.78M
$ 11.91K
12
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.75
0.00%
+0.00%
+2.89%
$ 3.38M
$ 768.45K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00394354
-0.18%
-0.02%
+11.88%
$ 2.68M
$ 1.13K
14
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
15
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.07
-0.19%
+0.04%
+32.86%
$ 635.96K
$ 4.08K
16
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,422.46
0.00%
0.00%
+6.20%
$ 618.17K
$ 4.89
17
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
18
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
19
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.247
-0.05%
+0.32%
+3.59%
--
$ 10.77K
20
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.57
0.00%
-5.75%
+161.50%
--
$ 1.04K
21
SILVER
SILVER
KAG
$ 50.3
+0.44%
-0.81%
-6.47%
--
$ 2.41K
22
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.393
-0.17%
+0.24%
+1.24%
--
$ 12.65K
23
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 141.54
-0.09%
+0.53%
+3.15%
--
$ 5.01K

Preguntas frecuentes

¿Qué son las materias primas tokenizadas en el mercado de las criptomonedas?
Las materias primas tokenizadas son activos digitales en una cadena de bloques que representan la propiedad directa o la exposición al precio de recursos físicos del mundo real, como el oro, la plata, el petróleo o los productos agrícolas.
¿En qué se diferencian las materias primas tokenizadas de los ETF de materias primas tradicionales?
A diferencia de los ETF de materias primas tradicionales, que están restringidos al horario de trading de las bolsas de valores, las materias primas tokenizadas ofrecen liquidez global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, liquidación instantánea y son totalmente programables dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas.
¿Pueden los inversores canjear físicamente las criptomonedas tokenizadas como materias primas?
En muchos casos, sí. Los proyectos de tokenización de materias primas de alta calidad permiten a los poseedores de tokens canjear sus activos digitales por la materia prima física subyacente, siempre que cumplan con los requisitos específicos de auditoría y logística establecidos por el emisor.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la tecnología blockchain para el comercio de materias primas físicas?
La tecnología blockchain elimina la necesidad de intermediarios costosos, reduce significativamente las barreras de entrada mediante la propiedad fraccionada y proporciona un registro transparente e inmutable para auditar las reservas de materias primas.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Materias primas tokenizadas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.