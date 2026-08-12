Precio de GoldZip hoy

El precio actual de GoldZip (XGZ) hoy es € 141.62, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XGZ a EUR es € 141.62 por XGZ.

GoldZip actualmente está en el puesto #4031 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 XGZ. Durante las últimas 24 horas, XGZ cotiza entre € 138.09 (bajo) y € 142.42 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 231.943411338629112, mientras que el mínimo histórico fue € 100.5048072507478060974.

En el corto plazo, XGZ experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de +6.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 691.43K.

Información del mercado de GoldZip (XGZ)

Puesto No.4031 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 691.43K€ 691.43K € 691.43K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.55M€ 2.55M € 2.55M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 18,000 18,000 18,000 Suministro total 39,000 39,000 39,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de GoldZip es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 691.43K. El suministro circulante de XGZ es de 0.00, con un suministro total de 39000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.55M.