Precio de Uranium.io hoy

El precio actual de Uranium.io (XU3O8) hoy es $ 4.756, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XU3O8 a USD es $ 4.756 por XU3O8.

Uranium.io actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XU3O8. Durante las últimas 24 horas, XU3O8 cotiza entre $ 4.741 (bajo) y $ 4.763 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XU3O8 experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +0.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.85K.

Información del mercado de Uranium.io (XU3O8)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 760.96M$ 760.96M $ 760.96M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Blockchain pública ETHERLINK

La capitalización de mercado actual de Uranium.io es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.85K. El suministro circulante de XU3O8 es de --, con un suministro total de 160000038. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 760.96M.