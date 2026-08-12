Precio de Goldfish Gold hoy

El precio actual de Goldfish Gold (GGBR) hoy es € 4,374, con una variación del 0,15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GGBR a EUR es € 4,374 por GGBR.

Goldfish Gold actualmente está en el puesto #3848 por capitalización de mercado en € 0,00, con un suministro circulante de 0.00 GGBR. Durante las últimas 24 horas, GGBR cotiza entre € 4,364 (bajo) y € 4,41 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 6,70831377542527921, mientras que el mínimo histórico fue € 2,649472046176102456.

En el corto plazo, GGBR experimentó un cambio de %0,00 en la última hora y de +%7,23 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.69K.

Información del mercado de Goldfish Gold (GGBR)

Puesto No.3848 Cap de mercado € 0,00€ 0,00 € 0,00 Volumen (24H) € 53.69K€ 53.69K € 53.69K Cap. de mercado totalmente diluida € 109,35M€ 109,35M € 109,35M Suministro de Circulación 0,00 0,00 0,00 Suministro máx. 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Suministro total 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tasa de circulación %0,00 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Goldfish Gold es de € 0,00, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.69K. El suministro circulante de GGBR es de 0.00, con un suministro total de 25000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 109,35M.