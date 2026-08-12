Precio de SILVER hoy

El precio actual de SILVER (KAG) hoy es € 49.87, con una variación del 1.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAG a EUR es € 49.87 por KAG.

SILVER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KAG. Durante las últimas 24 horas, KAG cotiza entre € 49.63 (bajo) y € 52.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KAG experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de -5.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 103.28K.

Información del mercado de SILVER (KAG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 103.28K€ 103.28K € 103.28K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de SILVER es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 103.28K. El suministro circulante de KAG es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.