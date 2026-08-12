Precio de Tenbin Gold hoy

El precio actual de Tenbin Gold (TGLD) hoy es $ 4,422.53, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TGLD a USD es $ 4,422.53 por TGLD.

Tenbin Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 618,172, con un suministro circulante de 139.78 TGLD. Durante las últimas 24 horas, TGLD cotiza entre $ 4,421.83 (bajo) y $ 4,424.04 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7,070.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,503.62.

En el corto plazo, TGLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.89.

Información del mercado de Tenbin Gold (TGLD)

Cap de mercado $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K Volumen (24H) $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K Suministro de Circulación 139.78 139.78 139.78 Suministro total 139.7779617457141 139.7779617457141 139.7779617457141

La capitalización de mercado actual de Tenbin Gold es de $ 618.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.89. El suministro circulante de TGLD es de 139.78, con un suministro total de 139.7779617457141. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 618.17K.