Precio de Streamex GLDY hoy

El precio actual de Streamex GLDY (GLDY) hoy es $ 4,428.29, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLDY a USD es $ 4,428.29 por GLDY.

Streamex GLDY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,629,070, con un suministro circulante de 3.08K GLDY. Durante las últimas 24 horas, GLDY cotiza entre $ 4,378.58 (bajo) y $ 4,428.29 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,428.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,999.46.

En el corto plazo, GLDY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +5.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Streamex GLDY (GLDY)

Cap de mercado $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Suministro de Circulación 3.08K 3.08K 3.08K Suministro total 3,077.727598 3,077.727598 3,077.727598

La capitalización de mercado actual de Streamex GLDY es de $ 13.63M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GLDY es de 3.08K, con un suministro total de 3077.727598. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.63M.