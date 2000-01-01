Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema de red Sei por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de red Sei. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00079
%0,00
%0,00
-%0,02
$ 74,86B
$ 56,90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.790,06
-%0,19
-%0,43
-%1,75
$ 7,43B
$ 7,35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,742
-%0,33
+%2,86
+%6,11
$ 5,71B
$ 117,34K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,999007
%0,00
%0,00
+%0,01
$ 4,06B
$ 64,72M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
%0,00
%0,00
%0,00
$ 2,14B
$ 842,90K
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63.580
-%0,19
-%0,00
-%1,44
$ 413,58M
$ 11,02K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0,04001
-%0,37
-%2,04
-%3,57
$ 288,35M
$ 1,37M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1,002
-%0,10
+%0,00
+%0,29
$ 116,00M
$ 942,04K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999659
+%0,05
%0,00
%0,00
$ 111,53M
$ 2,22M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0,06307
-%0,13
-%3,51
-%6,12
$ 94,05M
$ 845,89K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63.516
+%0,39
%0,00
-%0,98
$ 62,53M
$ 2,58
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
%0,00
%0,00
+%0,09
$ 55,11M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62.482
%0,00
--
%0,00
$ 50,03M
$ 127,66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1,21
+%0,83
%0,00
+%0,83
$ 34,65M
$ 448,26K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,303322
-%0,27
-%0,03
+%4,33
$ 16,26M
$ 137,07K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0,11658
-%1,23
+%0,18
-%8,50
$ 14,93M
$ 1,14M
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.884,66
-%0,13
+%0,01
-%1,03
$ 13,96M
$ 394,93K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0,03989068
-%0,20
-%0,02
-%3,15
$ 11,05M
$ 482,49K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61.009
%0,00
--
%0,00
$ 1,02M
$ 47,24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0,00000146
-%0,20
-%1,94
-%3,81
$ 385,03K
$ 17,75B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0,993964
-%0,27
%0,00
-%0,90
$ 349,44K
$ 157,11
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0,002306
-%0,31
+%0,02
+%7,40
$ 339,41K
$ 55,25K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0,00065927
+%0,01
-%0,02
-%10,07
$ 240,20K
$ 8,64K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0,00010449
-%0,20
-%0,01
-%3,13
$ 104,49K
$ 242,38
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0,02256529
%0,00
-%0,02
-%7,09
$ 100,55K
$ 1,35
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3,99E-6
%0,00
+%0,20
-%7,85
$ 43,97K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0,00011223
+%0,16
%0,00
+%11,56
$ 15,65K
$ 2,76
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1,422E-5
%0,00
+%0,70
-%0,14
$ 13,28K
--
29
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 3,0851E-8
%0,00
-%0,20
-%1,35
$ 12,98K
--
30
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3,212E-5
%0,00
-%0,20
-%0,25
$ 12,54K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4,788E-5
%0,00
-%14,70
%0,00
$ 10,90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0,00793
%0,00
-%0,88
-%1,73
--
$ 753,51K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1,8918
+%0,56
+%7,11
-%6,19
--
$ 73,70K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de red Sei y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de red Sei representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 33 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $95.48B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de red Sei con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de red Sei rastreados en MEXC, FOLKS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.11% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de red Sei están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 33 tokens de Ecosistema de red Sei, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de red Sei. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de red Sei?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de red Sei es de aproximadamente $95.48B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de red Sei, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.