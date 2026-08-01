Precio de Zenrock hoy

El precio actual de Zenrock (ROCK) hoy es $ 0, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROCK a USD es $ 0 por ROCK.

Zenrock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,567.36, con un suministro circulante de 390.49M ROCK. Durante las últimas 24 horas, ROCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.108985, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROCK experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zenrock (ROCK)

Cap de mercado $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Suministro de Circulación 390.49M 390.49M 390.49M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zenrock es de $ 12.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROCK es de 390.49M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.18K.