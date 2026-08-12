Precio de Folks Finance hoy

El precio actual de Folks Finance (FOLKS) hoy es € 1.8517, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOLKS a EUR es € 1.8517 por FOLKS.

Folks Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FOLKS. Durante las últimas 24 horas, FOLKS cotiza entre € 1.764 (bajo) y € 1.8621 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FOLKS experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -7.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 123.38K.

Información del mercado de Folks Finance (FOLKS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 123.38K€ 123.38K € 123.38K Cap. de mercado totalmente diluida € 92.59M€ 92.59M € 92.59M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Suministro total 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain pública ALGO

La capitalización de mercado actual de Folks Finance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 123.38K. El suministro circulante de FOLKS es de --, con un suministro total de 50000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 92.59M.