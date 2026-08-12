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El precio actual de Folks Finance hoy es 1.8517 EUR. La capitalización de mercado de FOLKS es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FOLKS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Folks Finance hoy es 1.8517 EUR. La capitalización de mercado de FOLKS es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FOLKS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Folks Finance(FOLKS)

Precio en vivo de 1 FOLKS en EUR:

€1.592462
€1.592462€1.592462
+3.26%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Folks Finance (FOLKS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:39:08 (UTC+8)

Precio de Folks Finance hoy

El precio actual de Folks Finance (FOLKS) hoy es € 1.8517, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOLKS a EUR es € 1.8517 por FOLKS.

Folks Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FOLKS. Durante las últimas 24 horas, FOLKS cotiza entre € 1.764 (bajo) y € 1.8621 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FOLKS experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -7.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 123.38K.

Información del mercado de Folks Finance (FOLKS)

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€ 123.38K
€ 123.38K€ 123.38K

€ 92.59M
€ 92.59M€ 92.59M

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50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

La capitalización de mercado actual de Folks Finance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 123.38K. El suministro circulante de FOLKS es de --, con un suministro total de 50000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 92.59M.

Historial de precios de Folks Finance EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 1.764
€ 1.764€ 1.764
24H Mín
€ 1.8621
€ 1.8621€ 1.8621
24H Máx

€ 1.764
€ 1.764€ 1.764

€ 1.8621
€ 1.8621€ 1.8621

--
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--
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-0.23%

+3.26%

-7.71%

-7.71%

Historial de precios de Folks Finance (FOLKS) en EUR

Siga los cambios de precios de Folks Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.050275+3.26%
30 Días€ -0.0765-3.97%
60 Días€ -0.0145-0.78%
90 Días€ +0.3517+23.44%
Cambio de precio de Folks Finance hoy

Hoy, FOLKS registró un cambio de € +0.050275 (+3.26%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Folks Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0765 (-3.97%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Folks Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, FOLKS experimentó un cambio de € -0.0145 (-0.78%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Folks Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.3517 (+23.44%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Folks Finance (FOLKS)?

Consulta la página Historial de precios de Folks Finance ahora.

Análisis de Folks Finance

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Folks Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Folks Finance: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de FOLKS: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

FOLKS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a nivel de 1,8119, con el precio situado por debajo del punto clave S1, ubicado en 1,817. El eje central del mercado, establecido en 1,835, marca el límite superior de la estructura, mientras que el punto clave S2, en 1,786, define el nivel inferior. Actualmente, el precio se sitúa en una zona de transición entre S1 y el eje central, donde los compradores y vendedores mantienen un equilibrio temporal sin lograr superar los niveles cruciales. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista, con las medias simples (MA) y exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. Por otro lado, el indicador MACD ha formado una cruz bajista, lo que indica una divergencia en el impulso a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI reflejan un comportamiento de consolidación y oscilaciones laterales. Las bandas de Bollinger muestran una apertura moderada, lo que sugiere una volatilidad relativamente estable; además, la separación entre los indicadores rápidos y lentos evidencia una dispersión del impulso alcista, sin un movimiento claro hacia un lado específico. La resistencia inmediata se ubica en el punto clave S1, a 1,817, lo que representa una distancia del 0,3% respecto al precio actual. En el nivel superior, el referente clave es el eje central en 1,835, situado a un 1,3% del precio actual. El soporte cercano está fijado en el punto clave S2, en 1,786, a una distancia del 1,4% del valor actual. Finalmente, la resistencia lejana R1 se encuentra en 1,8659, a un 3,0% del precio actual. Los traders deberán observar atentamente cómo se comporta el precio durante su convergencia dentro del rango comprendido entre S1 y S2.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Folks Finance?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens FOLKS:

1. Adopción del protocolo - Uso de la plataforma de préstamos y préstamos DeFi de Folks Finance.
2. Crecimiento del TVL - El Valor Total Bloqueado indica la salud de la plataforma y la demanda.
3. Ecosistema de Algorand - El rendimiento de la cadena de bloques subyacente afecta a todos los tokens.
4. Utilidad del token - Los derechos de gobernanza y los descuentos en las tarifas de la plataforma impulsan la demanda.
5. Sentimiento del mercado - Las condiciones generales del mercado de criptomonedas y DeFi.
6. Competencia - Otros protocolos de préstamos en Algorand y alternativas multi-cadena.
7. Tokenomics - Programación de suministro, recompensas por staking y mecanismos de quema.
8. Alianzas - Integraciones con otros proyectos de Algorand.
9. Noticias regulatorias - Las regulaciones sobre DeFi impactan a los protocolos de préstamos.
10. Desarrollos técnicos - Actualizaciones del protocolo y nuevas características.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Folks Finance hoy?

La gente quiere conocer el precio de Folks Finance (FOLKS) hoy por varias razones clave: decisiones de inversión, seguimiento de carteras, oportunidades de trading y análisis del mercado. Los datos actuales de precios ayudan a los inversores a determinar puntos de entrada/salida, evaluar ganancias/pérdidas y tomar decisiones financieras informadas sobre este token de protocolo DeFi.

Predicción de precios para Folks Finance

Predicción del precio de Folks Finance (FOLKS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FOLKS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Folks Finance (FOLKS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Folks Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Folks Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de FOLKS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Folks Finance.

Cómo comprar e invertir Folks Finance en España

¿Listo para empezar con Folks Finance? Comprar FOLKS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Folks Finance. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Folks Finance (FOLKS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Folks Finance instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Folks Finance (FOLKS)

¿Qué puedes hacer con Folks Finance?

Poseer Folks Finance te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Folks Finance (FOLKS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance es un protocolo DeFi que ofrece herramientas transfronterizas sin interrupciones para la gestión de activos, como préstamos, staking, intercambios, trading con apalancamiento y staking líquido apalancado, entre otras.

Folks Finance Recurso

Para conocer Folks Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Folks Finance

Categoría :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Folks Finance

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:39:08 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Folks Finance (FOLKS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Folks Finance

FOLKS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de FOLKS con apalancamiento. Explora el trading de futuros FOLKSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Folks Finance (FOLKS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Folks Finance en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FOLKS/USDT
€1.587216
€1.587216€1.587216
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TradingRazor

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+39.55%

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€0.009546€0.009546

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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