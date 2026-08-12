Precio de Noble USDC hoy

El precio actual de Noble USDC (USDC.N) hoy es $ 1.004, con una variación del 0.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDC.N a USD es $ 1.004 por USDC.N.

Noble USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 115,989,723, con un suministro circulante de 115.42M USDC.N. Durante las últimas 24 horas, USDC.N cotiza entre $ 0.988816 (bajo) y $ 1.024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.477017.

En el corto plazo, USDC.N experimentó un cambio de +0.81% en la última hora y de +0.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 997.48K.

Información del mercado de Noble USDC (USDC.N)

Cap de mercado $ 115.99M$ 115.99M $ 115.99M Volumen (24H) $ 997.48K$ 997.48K $ 997.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.97M$ 115.97M $ 115.97M Suministro de Circulación 115.42M 115.42M 115.42M Suministro total 115,394,523.95447 115,394,523.95447 115,394,523.95447

La capitalización de mercado actual de Noble USDC es de $ 115.99M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 997.48K. El suministro circulante de USDC.N es de 115.42M, con un suministro total de 115394523.95447. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.97M.