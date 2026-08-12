Precio de Fishwar hoy

El precio actual de Fishwar (FISHW) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FISHW a USD es $ 0 por FISHW.

Fishwar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,862, con un suministro circulante de 11.03B FISHW. Durante las últimas 24 horas, FISHW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00185884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FISHW experimentó un cambio de +0.24% en la última hora y de +0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fishwar (FISHW)

Cap de mercado $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 226.96K$ 226.96K $ 226.96K Suministro de Circulación 11.03B 11.03B 11.03B Suministro total 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

La capitalización de mercado actual de Fishwar es de $ 43.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FISHW es de 11.03B, con un suministro total de 57076697777.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 226.96K.