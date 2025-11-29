Precio de Dragonswap hoy

El precio actual de Dragonswap (DRG) hoy es $ 0.02723, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRG a USD es $ 0.02723 por DRG.

Dragonswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DRG. Durante las últimas 24 horas, DRG cotiza entre $ 0.0272 (bajo) y $ 0.0276 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DRG experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +1.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.22K.

Información del mercado de Dragonswap (DRG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.23M$ 27.23M $ 27.23M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SEIEVM

La capitalización de mercado actual de Dragonswap es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.22K. El suministro circulante de DRG es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.23M.