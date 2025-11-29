Precio de Froggy hoy

El precio actual de Froggy (FROG) hoy es --, con una variación del 3.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FROG a USD es -- por FROG.

Froggy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 95,200, con un suministro circulante de 1.00B FROG. Durante las últimas 24 horas, FROG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FROG experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +7.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Froggy (FROG)

Cap de mercado $ 95.20K$ 95.20K $ 95.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.20K$ 95.20K $ 95.20K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Froggy es de $ 95.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FROG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.20K.