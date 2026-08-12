Precio de MetaArena hoy

El precio actual de MetaArena (TIMI) hoy es $ 0, con una variación del 2.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TIMI a USD es $ 0 por TIMI.

MetaArena actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 247,182, con un suministro circulante de 364.35M TIMI. Durante las últimas 24 horas, TIMI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.101369, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TIMI experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de -6.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.28K.

Información del mercado de MetaArena (TIMI)

Cap de mercado $ 247.18K$ 247.18K $ 247.18K Volumen (24H) $ 6.28K$ 6.28K $ 6.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Suministro de Circulación 364.35M 364.35M 364.35M Suministro total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MetaArena es de $ 247.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.28K. El suministro circulante de TIMI es de 364.35M, con un suministro total de 2100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.42M.