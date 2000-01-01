Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Polygon por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Polygon. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.39
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,668.81
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.722
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,890.4
+0.12%
+0.01%
-1.05%
$ 4.54B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
8
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.243
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.616
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.2
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07544
-0.25%
-0.28%
+0.56%
$ 807.81M
$ 1.86M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
+0.01%
-1.21%
$ 706.28M
$ 614.40K
14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 493.08M
$ 5.50K
15
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7189
+0.33%
+0.77%
+0.44%
$ 467.81M
$ 111.07K
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2752
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
17
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,145.84
-0.14%
+0.01%
-1.01%
$ 352.89M
$ 4.80M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.481
-0.13%
-1.33%
+1.85%
$ 352.08M
$ 870.73K
20
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8398
-0.48%
-1.16%
+8.47%
$ 289.81M
$ 338.07K
21
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,650
-0.15%
-0.00%
-1.74%
$ 289.47M
$ 18.93M
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005084
+0.02%
+2.24%
+2.51%
$ 281.70M
$ 4.74B
23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2889
+0.24%
-2.42%
-0.78%
$ 245.01M
$ 289.20K
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 215.37M
$ 7.10M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
26
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002296
-1.24%
-1.15%
-17.58%
$ 203.44M
$ 170.05B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.000000924
-0.17%
+0.26%
-1.14%
$ 194.19M
$ 176.71B
28
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 174.38M
$ 17.80K
29
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.73
-0.36%
-0.00%
+0.42%
$ 167.56M
$ 303.06K
30
Compound
Compound
COMP
$ 16.25
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
31
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001581
-0.25%
+5.61%
+1.74%
$ 151.99M
$ 72.28M
32
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01378
-0.07%
-1.42%
-4.54%
$ 150.52M
$ 5.08M
33
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 145.43M
--
34
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06596
+0.05%
+0.33%
-1.18%
$ 131.25M
$ 841.04K
35
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1286
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
36
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36858
+0.30%
+1.67%
+4.47%
$ 123.65M
$ 336.38K
37
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
38
$ 0.03989
0.00%
-2.68%
-3.86%
$ 117.18M
$ 1.60M
39
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.98
-0.56%
+0.00%
-1.27%
$ 116.72M
$ 221.96K
40
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
41
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0738
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
42
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.57
+0.08%
+0.00%
+0.21%
$ 94.95M
--
43
BAT
BAT
BAT
$ 0.06299
-0.13%
-3.51%
-6.12%
$ 94.05M
$ 845.89K
44
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1689
0.00%
-1.53%
-1.29%
$ 91.99M
$ 1.24K
45
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1356
+0.37%
+1.80%
+11.84%
$ 89.89M
$ 390.97K
46
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1888
-0.21%
-16.59%
+5.84%
$ 84.82M
$ 661.22K
47
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,193.61
-0.16%
+0.01%
-0.85%
$ 81.28M
$ 7.63K
48
Escoin
Escoin
ELG
$ 0.28707
-0.23%
-0.00%
-0.20%
$ 71.75M
$ 597.68K
49
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2016
-0.05%
-2.94%
-4.51%
$ 71.66M
$ 399.47K
50
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Polygon y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Polygon representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 533 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $347.96B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Polygon con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Polygon rastreados en MEXC, BC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 33.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Polygon están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 533 tokens de Ecosistema Polygon, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDC, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Polygon. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Polygon?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Polygon es de aproximadamente $347.96B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Polygon, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.