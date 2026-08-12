Precio de STAU hoy

El precio actual de STAU (STAU) hoy es $ 0.00647259, con una variación del 2.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAU a USD es $ 0.00647259 por STAU.

STAU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,725,885, con un suministro circulante de 10.00B STAU. Durante las últimas 24 horas, STAU cotiza entre $ 0.00564803 (bajo) y $ 0.0066855 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.279, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00448904.

En el corto plazo, STAU experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de -3.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 457.49K.

Información del mercado de STAU (STAU)

Cap de mercado $ 64.73M$ 64.73M $ 64.73M Volumen (24H) $ 457.49K$ 457.49K $ 457.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.73M$ 64.73M $ 64.73M Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de STAU es de $ 64.73M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 457.49K. El suministro circulante de STAU es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.73M.