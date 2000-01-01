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Principales tokens de Capa 2 (L2) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Capa 2 (L2). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
OKB
OKB
OKB
$ 95.312
+0.28%
+0.59%
+10.89%
$ 2.00B
$ 1.32K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4364
+0.11%
-2.98%
+7.02%
$ 1.44B
$ 333.41K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07556
-0.25%
-0.28%
+0.56%
$ 807.81M
$ 1.86M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07868
-0.53%
-0.53%
-1.16%
$ 495.65M
$ 1.38M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.126
-0.39%
-3.22%
-5.74%
$ 229.37M
$ 463.79K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.112
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
7
OP
OP
OP
$ 0.09033
-1.13%
+0.41%
+3.18%
$ 195.28M
$ 447.24K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02287
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.215
+0.05%
-1.55%
+2.23%
$ 111.05M
$ 532.85K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007433
-0.25%
-3.98%
-7.45%
$ 73.78M
$ 12.11M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.10002
-0.05%
+0.12%
+0.18%
$ 73.74M
$ 555.38K
12
Prom
Prom
PROM
$ 2.5
-0.68%
+12.96%
+36.45%
$ 48.26M
$ 50.90K
13
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008466
+0.12%
+0.14%
-0.31%
$ 41.48M
$ 64.35M
14
$ 0.004702
+0.08%
-1.71%
-2.87%
$ 41.03M
$ 12.19M
15
$ 0.005927
+0.34%
-1.68%
+2.44%
$ 37.95M
$ 10.24M
16
CELO
CELO
CELO
$ 0.06242
+0.31%
-0.37%
+1.99%
$ 37.62M
$ 968.01K
17
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01258
-0.08%
-3.89%
-10.20%
$ 36.25M
$ 4.50M
18
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 34.52M
$ 8.94K
19
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002188
0.00%
-0.59%
-3.90%
$ 33.92M
$ 48.52M
20
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.49004
+1.66%
+7.28%
+5.63%
$ 33.19M
$ 128.40K
21
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05796
+0.65%
-0.05%
-3.20%
$ 27.33M
$ 978.45K
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.009261
-0.52%
-7.77%
-26.33%
$ 26.80M
$ 20.94M
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00515
+1.57%
-2.63%
-10.07%
$ 24.93M
$ 10.27M
24
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01906
-0.16%
-4.50%
+12.81%
$ 24.37M
$ 5.20M
25
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02502127
+0.51%
-0.00%
-5.66%
$ 23.34M
$ 5.63M
26
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005077
-0.45%
-0.37%
-4.73%
$ 22.68M
$ 12.32M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3063
+0.03%
-1.92%
-0.97%
$ 21.52M
$ 196.83K
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02249
+0.89%
0.00%
+6.01%
$ 18.96M
$ 3.66M
29
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.079794
+0.25%
+0.04%
+4.99%
$ 18.60M
$ 12.22M
30
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.201871
-0.14%
-0.01%
-2.82%
$ 18.59M
$ 387.97K
31
Metis
Metis
METIS
$ 2.474
-0.48%
-0.28%
-0.80%
$ 18.55M
$ 24.47K
32
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02003
+1.31%
-3.88%
+2.87%
$ 18.43M
$ 2.81M
33
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.274814
+0.45%
-0.08%
-14.37%
$ 17.75M
$ 319.36K
34
Blast
Blast
BLAST
$ 0.000249
+1.30%
+1.71%
+4.12%
$ 15.86M
$ 221.87M
35
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00412435
+0.25%
-0.60%
+2.14%
$ 15.44M
$ 7.41K
36
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01261
-1.01%
-2.97%
-8.35%
$ 14.81M
$ 24.74M
37
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0703
+0.57%
+0.43%
-4.47%
$ 13.74M
$ 829.79K
38
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04074
-0.05%
-0.73%
-1.12%
$ 13.66M
$ 1.65M
39
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.07694
-0.10%
+0.97%
+3.99%
$ 13.36M
$ 689.47K
40
CORN
CORN
CORN
$ 0.02539
-0.35%
-0.39%
+0.12%
$ 13.33M
$ 6.22M
41
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.009327
-0.15%
-3.70%
-9.96%
$ 12.80M
$ 6.18M
42
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06413
-0.39%
-2.84%
+0.14%
$ 12.79M
$ 879.87K
43
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01819
+0.66%
-1.93%
-0.05%
$ 12.23M
$ 3.02M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0283
0.00%
0.00%
-0.35%
$ 11.06M
$ 1.74M
45
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004583
+0.73%
+1.15%
+2.78%
$ 10.73M
$ 26.88M
46
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008227
-1.57%
+1.44%
+3.92%
$ 9.86M
$ 13.09M
47
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04262
-0.19%
+0.16%
-4.55%
$ 9.79M
$ 1.54M
48
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01907
-0.52%
-2.41%
+0.63%
$ 9.40M
$ 2.97M
49
KONET
KONET
KONET
$ 0.01972282
0.00%
0.00%
+5.63%
$ 9.16M
$ 1.29K
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003845
-1.42%
-1.14%
+0.34%
$ 7.78M
$ 15.35M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Capa 2 (L2) y por qué son populares?
Los tokens de Capa 2 (L2) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 107 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.71B.
¿Cuál es el token de Capa 2 (L2) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Capa 2 (L2) rastreados en MEXC, FHE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.38% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Capa 2 (L2) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 107 tokens de Capa 2 (L2), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. OKB, MNT, POL se encuentra entre los tokens populares de Capa 2 (L2). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Capa 2 (L2)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Capa 2 (L2) es de aproximadamente $6.71B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Capa 2 (L2), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.