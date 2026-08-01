Precio de Tokamak Network hoy

El precio actual de Tokamak Network (TON) hoy es $ 0,270703, con una variación del 7,89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TON a USD es $ 0,270703 por TON.

Tokamak Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17 488 782, con un suministro circulante de 64,60M TON. Durante las últimas 24 horas, TON cotiza entre $ 0,264815 (bajo) y $ 0,299208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 30,51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,264815.

En el corto plazo, TON experimentó un cambio de -0,20% en la última hora y de -14,82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1,08M.

Información del mercado de Tokamak Network (TON)

Cap de mercado $ 17,49M$ 17,49M $ 17,49M Volumen (24H) $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Cap. de mercado totalmente diluida $ 28,71M$ 28,71M $ 28,71M Suministro de Circulación 64,60M 64,60M 64,60M Suministro total 106 044 754,505132 106 044 754,505132 106 044 754,505132

La capitalización de mercado actual de Tokamak Network es de $ 17,49M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1,08M. El suministro circulante de TON es de 64,60M, con un suministro total de 106044754.505132. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28,71M.