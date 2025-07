BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

NombreBONE

PuestoNo.574

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2,33%

Suministro de circulación229 923 350,6228802

Suministro máx.250 000 000

Suministro total249 999 401,82484713

Tasa de circulación0.9196%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico41.67355339721391,2021-09-13

Precio más bajo0.1762538643944796,2025-07-01

Blockchain públicaETH

IntroducciónBONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.