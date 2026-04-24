KAT

Katana is a chain designed specifically for DeFi.

Nombre KAT

Puesto No.767

Cap. de mercado $0.00

Cap. de mercado totalmente diluida $0.00

Cuota de mercado %

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h) 3.65%

Suministro de circulación 2,342,000,000

Suministro máx. 10,000,000,000

Suministro total 10,000,000,000

Tasa de circulación 0.2342%

Fecha de emisión --

El precio al que el activo fue emitido por primera vez --

Máximo histórico 0.02940316975289521, 2026-04-24

Precio más bajo 0.00482990538646962, 2026-06-06

Blockchain pública KAT

Introducción Katana is a chain designed specifically for DeFi.

Sector

Redes sociales

Análisis de flujo de fondos

Comprar(KAT) Vender(KAT) Ingresos netos
Grande -- -- --
Mediana -- -- --
Pequeña -- -- --
Total -- -- --

etfindex:mc_etfindex_source Aviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.

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