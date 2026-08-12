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El precio actual de Citrea hoy es 0,008302 EUR. La capitalización de mercado de CTR es 9.962.400 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CTR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Citrea hoy es 0,008302 EUR. La capitalización de mercado de CTR es 9.962.400 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CTR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Citrea(CTR)

Precio en vivo de 1 CTR en EUR:

€0,00713972
€0,00713972€0,00713972
-6.22%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Citrea (CTR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:56:46 (UTC+8)

Precio de Citrea hoy

El precio actual de Citrea (CTR) hoy es € 0,008302, con una variación del 6,22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTR a EUR es € 0,008302 por CTR.

Citrea actualmente está en el puesto #823 por capitalización de mercado en € 9.96M, con un suministro circulante de 1.20B CTR. Durante las últimas 24 horas, CTR cotiza entre € 0,007756 (bajo) y € 0,009053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,0363195848830000282, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0101270227560563786.

En el corto plazo, CTR experimentó un cambio de -%1,57 en la última hora y de +%13,66 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.41K.

Información del mercado de Citrea (CTR)

No.823

€ 9.96M
€ 9.96M€ 9.96M

€ 116.41K
€ 116.41K€ 116.41K

€ 83,02M
€ 83,02M€ 83,02M

1.20B
1.20B 1.20B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%12,00

BASE

La capitalización de mercado actual de Citrea es de € 9.96M, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.41K. El suministro circulante de CTR es de 1.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 83,02M.

Historial de precios de Citrea EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0,007756
€ 0,007756€ 0,007756
24H Mín
€ 0,009053
€ 0,009053€ 0,009053
24H Máx

€ 0,007756
€ 0,007756€ 0,007756

€ 0,009053
€ 0,009053€ 0,009053

€ 0,0363195848830000282
€ 0,0363195848830000282€ 0,0363195848830000282

€ 0,0101270227560563786
€ 0,0101270227560563786€ 0,0101270227560563786

-%1,57

-%6,22

+%13,66

+%13,66

Historial de precios de Citrea (CTR) en EUR

Siga los cambios de precios de Citrea para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0,00047355-%6,22
30 Días€ +0,00013+%1,59
60 Días€ -0,004498-%35,15
90 Días€ +0,000302+%3,77
Cambio de precio de Citrea hoy

Hoy, CTR registró un cambio de € -0,00047355 (-%6,22), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Citrea en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0,00013 (+%1,59), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Citrea en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CTR experimentó un cambio de € -0,004498 (-%35,15), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Citrea en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0,000302 (+%3,77), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Citrea (CTR)?

Consulta la página Historial de precios de Citrea ahora.

Análisis de Citrea

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Citrea, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Citrea: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de CTR: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

El CTR_USDT se encuentra operando por debajo del nivel clave de 0,008163 en el período de 4 horas. El precio actual, situado en 0,007947, se ubica entre los niveles S2 y S1, lo que indica que la cotización se mantiene en la parte inferior del rango central del mercado. En el corto plazo, el conjunto de medias móviles muestra una señal alcista, mientras que la estructura de tendencia a largo plazo sigue manteniendo un patrón de oscilación en niveles bajos. El indicador MACD ha registrado una cruz negativa, evidenciando una divergencia en la dinámica entre las líneas rápida y lenta. Por su parte, el RSI permanece en una zona neutral, y los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas de sobrecompra ni sobreventa. El ancho de las bandas de Bollinger se mantiene dentro de su rango habitual, lo que sugiere una distribución relativamente equilibrada de la energía entre compradores y vendedores. Además, la volatilidad a corto plazo no ha experimentado expansiones ni contracciones significativas, lo que indica la ausencia de fuerzas dominantes que impulsen un movimiento unilateral en el mercado. En cuanto a los niveles técnicos, la resistencia cercana más inmediata se sitúa en el nivel S1, ubicado en 0,008036, aproximadamente un 1,1% por encima del precio actual. Más allá, la principal resistencia se encuentra en el nivel central de 0,008163. En el lado bajista, el soporte cercano está establecido en el nivel S2, en 0,007959, muy próximo al precio actual; si este nivel llegara a ser perforado, el siguiente objetivo sería el nivel R1 correspondiente, situado en una zona inferior. Es importante destacar que la liquidez clave se concentra en un estrecho rango comprendido entre 0,008036 y 0,007959, lo que subraya la importancia de estos niveles para el comportamiento futuro del par.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Citrea

Predicción del precio de Citrea (CTR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CTR en 2030 es de € --, con un %0,00 de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Citrea (CTR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Citrea podría ver un crecimiento del %0,00. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Citrea en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CTR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Citrea.

Cómo comprar e invertir Citrea en España

¿Listo para empezar con Citrea? Comprar CTR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Citrea. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Citrea (CTR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Citrea instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Citrea (CTR)

¿Qué puedes hacer con Citrea?

Poseer Citrea te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Citrea (CTR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Citrea (CTR)

Bitcoin es el primer rollup ZK que liquida directamente en Bitcoin, verifica pruebas de conocimiento cero on-chain mediante BitVM y mantiene la seguridad al nivel de Bitcoin mientras habilita contratos inteligentes totalmente programables a través de su zkEVM Tipo 2 desarrollado internamente. La plataforma impulsa un ecosistema componible de aplicaciones de Bitcoin (₿apps) y cuenta con una stablecoin compatible con regulaciones, ctUSD, emitida por MoonPay, junto con Clementine, el primer puente de BTC con minimización de confianza.

Citrea Recurso

Para conocer Citrea más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Citrea
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Citrea

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:56:46 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Citrea (CTR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Citrea

CTR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CTR con apalancamiento. Explora el trading de futuros CTRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Citrea (CTR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Citrea en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CTR/USDT
€0,00715606
€0,00715606€0,00715606
-%6,32
14.04M (USDT)

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€0,263246
€0,263246€0,263246

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€0,0129516€0,0129516

-%18,37

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€0,1067432
€0,1067432€0,1067432

-%28,98

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0,000380034
€0,000380034€0,000380034

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0,0051428
€0,0051428€0,0051428

+%32,88

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2,54517
€2,54517€2,54517

+%22,29

Aether Network

Aether Network

AET

€0,010836
€0,010836€0,010836

+%20,00

Myros

Myros

MY

€0,009976
€0,009976€0,009976

+%13,72

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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