Precio de Citrea(CTR)
El precio actual de Citrea (CTR) hoy es € 0,008302, con una variación del 6,22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTR a EUR es € 0,008302 por CTR.
Citrea actualmente está en el puesto #823 por capitalización de mercado en € 9.96M, con un suministro circulante de 1.20B CTR. Durante las últimas 24 horas, CTR cotiza entre € 0,007756 (bajo) y € 0,009053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,0363195848830000282, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0101270227560563786.
En el corto plazo, CTR experimentó un cambio de -%1,57 en la última hora y de +%13,66 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.41K.
No.823
%12,00
BASE
La capitalización de mercado actual de Citrea es de € 9.96M, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.41K. El suministro circulante de CTR es de 1.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 83,02M.
-%1,57
-%6,22
+%13,66
+%13,66
Siga los cambios de precios de Citrea para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0,00047355
|-%6,22
|30 Días
|€ +0,00013
|+%1,59
|60 Días
|€ -0,004498
|-%35,15
|90 Días
|€ +0,000302
|+%3,77
Hoy, CTR registró un cambio de € -0,00047355 (-%6,22), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0,00013 (+%1,59), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, CTR experimentó un cambio de € -0,004498 (-%35,15), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0,000302 (+%3,77), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Citrea, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de CTR: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
El CTR_USDT se encuentra operando por debajo del nivel clave de 0,008163 en el período de 4 horas. El precio actual, situado en 0,007947, se ubica entre los niveles S2 y S1, lo que indica que la cotización se mantiene en la parte inferior del rango central del mercado. En el corto plazo, el conjunto de medias móviles muestra una señal alcista, mientras que la estructura de tendencia a largo plazo sigue manteniendo un patrón de oscilación en niveles bajos. El indicador MACD ha registrado una cruz negativa, evidenciando una divergencia en la dinámica entre las líneas rápida y lenta. Por su parte, el RSI permanece en una zona neutral, y los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas de sobrecompra ni sobreventa. El ancho de las bandas de Bollinger se mantiene dentro de su rango habitual, lo que sugiere una distribución relativamente equilibrada de la energía entre compradores y vendedores. Además, la volatilidad a corto plazo no ha experimentado expansiones ni contracciones significativas, lo que indica la ausencia de fuerzas dominantes que impulsen un movimiento unilateral en el mercado. En cuanto a los niveles técnicos, la resistencia cercana más inmediata se sitúa en el nivel S1, ubicado en 0,008036, aproximadamente un 1,1% por encima del precio actual. Más allá, la principal resistencia se encuentra en el nivel central de 0,008163. En el lado bajista, el soporte cercano está establecido en el nivel S2, en 0,007959, muy próximo al precio actual; si este nivel llegara a ser perforado, el siguiente objetivo sería el nivel R1 correspondiente, situado en una zona inferior. Es importante destacar que la liquidez clave se concentra en un estrecho rango comprendido entre 0,008036 y 0,007959, lo que subraya la importancia de estos niveles para el comportamiento futuro del par.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Citrea podría ver un crecimiento del %0,00. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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