Precio de Citrea hoy

El precio actual de Citrea (CTR) hoy es € 0,008302, con una variación del 6,22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTR a EUR es € 0,008302 por CTR.

Citrea actualmente está en el puesto #823 por capitalización de mercado en € 9.96M, con un suministro circulante de 1.20B CTR. Durante las últimas 24 horas, CTR cotiza entre € 0,007756 (bajo) y € 0,009053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,0363195848830000282, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0101270227560563786.

En el corto plazo, CTR experimentó un cambio de -%1,57 en la última hora y de +%13,66 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.41K.

Información del mercado de Citrea (CTR)

Puesto No.823 Cap de mercado € 9.96M€ 9.96M € 9.96M Volumen (24H) € 116.41K€ 116.41K € 116.41K Cap. de mercado totalmente diluida € 83,02M€ 83,02M € 83,02M Suministro de Circulación 1.20B 1.20B 1.20B Suministro máx. 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Suministro total 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Tasa de circulación %12,00 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Citrea es de € 9.96M, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.41K. El suministro circulante de CTR es de 1.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 83,02M.