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Principales tokens de Intención por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Intención. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0,1051
-0,57%
+0,57%
-3,31%
$ 60,97M
$ 495,38K
2
Anoma
Anoma
XAN
$ 0,011462
+1,09%
-3,47%
-18,56%
$ 28,77M
$ 15,56M
3
deBridge
deBridge
DBR
$ 0,01494
+0,34%
+0,47%
+6,64%
$ 28,74M
$ 3,49M
4
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0,04044415
+0,11%
+0,01%
+3,45%
$ 28,50M
$ 2,26M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0,10372
-0,03%
+3,17%
-22,96%
$ 23,50M
$ 2,02M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0,0326
+0,31%
-3,83%
-14,21%
$ 5,38M
$ 138,22K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0,00699463
0,00%
--
0,00%
$ 1,51M
$ 10,71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3,51
0,00%
-0,00%
+4,15%
$ 1,05M
$ 56,47
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0,00095142
-0,20%
+0,00%
-2,28%
$ 923,55K
$ 23,11
10
Velora
Velora
VLR
$ 0,00043552
+9,80%
+0,22%
+57,00%
$ 727,60K
$ 5,94K
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0,00037125
0,00%
--
0,00%
$ 62,00K
$ 47,89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8,236E-5
+0,02%
-8,80%
-8,58%
$ 55,90K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0,9563
+0,04%
-5,29%
+4,89%
--
$ 80,76K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Intención y por qué son populares?
Los tokens de Intención representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 13 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $180.20M.
¿Cuál es el token de Intención con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Intención rastreados en MEXC, SYN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.17% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Intención están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 13 tokens de Intención, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. COW, XAN, DBR se encuentra entre los tokens populares de Intención. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Intención?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Intención es de aproximadamente $180.20M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Intención, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.