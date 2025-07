PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

NombrePSP

PuestoNo.910

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.06%

Suministro de circulación744,976,909

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total1,800,000,000

Tasa de circulación0.3724%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico7.6029170992121715,2021-11-16

Precio más bajo0.0126518647049269,2024-11-04

Blockchain públicaETH

Aviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.