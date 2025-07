ROUTE

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

NombreROUTE

PuestoNo.1742

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.14%

Suministro de circulación452,666,251

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.4526%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07989256862366406,2024-11-13

Precio más bajo0.003755757650098377,2025-07-15

Blockchain públicaNONE

IntroducciónRouter Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.