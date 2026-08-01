Precio de Velora hoy

El precio actual de Velora (VLR) hoy es $ 0, con una variación del 50.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VLR a USD es $ 0 por VLR.

Velora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 732,073, con un suministro circulante de 1.67B VLR. Durante las últimas 24 horas, VLR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.064575, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VLR experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +55.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.53K.

Información del mercado de Velora (VLR)

Cap de mercado $ 732.07K$ 732.07K $ 732.07K Volumen (24H) $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 876.40K$ 876.40K $ 876.40K Suministro de Circulación 1.67B 1.67B 1.67B Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Velora es de $ 732.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.53K. El suministro circulante de VLR es de 1.67B, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 876.40K.