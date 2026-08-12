Precio de oooo hoy

El precio actual de oooo (OOOO) hoy es $ 0.00699463, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OOOO a USD es $ 0.00699463 por OOOO.

oooo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,514,726, con un suministro circulante de 216.56M OOOO. Durante las últimas 24 horas, OOOO cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053961, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OOOO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.71.

Información del mercado de oooo (OOOO)

Cap de mercado $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24H) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Suministro de Circulación 216.56M 216.56M 216.56M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de oooo es de $ 1.51M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.71. El suministro circulante de OOOO es de 216.56M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.99M.