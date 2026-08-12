Precio de Across Protocol hoy

El precio actual de Across Protocol (ACX) hoy es $ 0.04034738, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACX a USD es $ 0.04034738 por ACX.

Across Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,436,431, con un suministro circulante de 704.66M ACX. Durante las últimas 24 horas, ACX cotiza entre $ 0.03981931 (bajo) y $ 0.04211429 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03124001.

En el corto plazo, ACX experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +7.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.25M.

Información del mercado de Across Protocol (ACX)

Cap de mercado $ 28.44M$ 28.44M $ 28.44M Volumen (24H) $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.35M$ 40.35M $ 40.35M Suministro de Circulación 704.66M 704.66M 704.66M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Across Protocol es de $ 28.44M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.25M. El suministro circulante de ACX es de 704.66M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.35M.