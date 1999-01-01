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Principales tokens de Caridad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Caridad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1866
+0.16%
-0.37%
-0.48%
$ 6.82B
$ 17.85M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.483
-0.07%
-1.19%
+2.34%
$ 353.51M
$ 893.16K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.0004426
+0.09%
+0.00%
+0.22%
$ 16.04M
$ 14.67K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00347179
-0.03%
-0.01%
-1.02%
$ 3.47M
$ 14.12K
5
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01977
-2.57%
-2.28%
-6.12%
$ 2.16M
$ 2.33M
6
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00179236
-0.05%
-0.01%
+18.94%
$ 1.79M
$ 5.15K
7
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.00149591
-0.05%
+0.01%
-6.98%
$ 1.50M
$ 12.36K
8
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.906E-9
+0.64%
+3.80%
+14.44%
$ 1.45M
--
9
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01159
-0.17%
-1.61%
+5.56%
$ 1.22M
$ 550.73K
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.0057
0.00%
+14.46%
+103.14%
$ 1.18M
$ 1.39M
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00081549
-0.11%
-0.18%
+14.79%
$ 811.65K
$ 7.75K
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00065565
+0.02%
+0.02%
+0.42%
$ 655.65K
$ 425.69
13
boob
boob
BOOB
$ 0.00053882
-0.38%
-0.17%
+42.85%
$ 538.82K
$ 31.05K
14
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.369E-5
0.00%
-1.30%
-1.00%
$ 336.23K
--
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.0032536
+0.01%
--
+3.02%
$ 325.36K
$ 88.76
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 0.00010148
+2.08%
+0.04%
+30.05%
$ 152.22K
$ 64.03
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.0001358
+0.53%
+0.03%
+2.67%
$ 135.80K
$ 11.55K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 4.837E-5
+1.40%
-6.20%
+21.08%
$ 48.29K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 3.094E-5
-0.06%
+4.10%
-9.90%
$ 30.91K
--
20
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.375E-5
-0.04%
-1.20%
+19.35%
$ 23.74K
--
21
Annika
Annika
ANI
$ 2.742E-5
0.00%
-0.80%
+9.68%
$ 23.33K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.266E-5
-0.04%
-5.60%
+10.21%
$ 22.66K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.682E-5
+0.18%
+3.40%
+0.30%
$ 14.59K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.253E-5
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 12.48K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.096E-5
0.00%
-0.70%
-0.81%
$ 10.96K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006405
-1.84%
+9.39%
+10.85%
--
$ 3.52B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.06192
-0.14%
-0.19%
-1.30%
--
$ 900.73K
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003395
-0.32%
+2.06%
+2.65%
--
$ 16.06M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001294
+0.08%
-0.46%
-4.36%
--
$ 4.64B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Caridad y por qué son populares?
Los tokens de Caridad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 29 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $7.21B.
¿Cuál es el token de Caridad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Caridad rastreados en MEXC, RC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 14.46% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Caridad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 29 tokens de Caridad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ADA, TRUMP, ARARA se encuentra entre los tokens populares de Caridad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Caridad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Caridad es de aproximadamente $7.21B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Caridad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.