Precio de TheSpaceShibaInu hoy

El precio actual de TheSpaceShibaInu (ASTROID) hoy es $ 0, con una variación del 4,27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTROID a USD es $ 0 por ASTROID.

TheSpaceShibaInu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31 190, con un suministro circulante de 998,83M ASTROID. Durante las últimas 24 horas, ASTROID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ASTROID experimentó un cambio de -0,77% en la última hora y de -12,88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TheSpaceShibaInu (ASTROID)

Cap de mercado $ 31,19K$ 31,19K $ 31,19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31,19K$ 31,19K $ 31,19K Suministro de Circulación 998,83M 998,83M 998,83M Suministro total 998 826 549,170594 998 826 549,170594 998 826 549,170594

La capitalización de mercado actual de TheSpaceShibaInu es de $ 31,19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASTROID es de 998,83M, con un suministro total de 998826549.170594. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31,19K.