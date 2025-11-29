Precio de Trusta.AI hoy

El precio actual de Trusta.AI (TA) hoy es $ 0.0282, con una variación del 5.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TA a USD es $ 0.0282 por TA.

Trusta.AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TA. Durante las últimas 24 horas, TA cotiza entre $ 0.028 (bajo) y $ 0.032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TA experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +15.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 377.44K.

Información del mercado de Trusta.AI (TA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 377.44K$ 377.44K $ 377.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.20M$ 28.20M $ 28.20M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública LINEA

La capitalización de mercado actual de Trusta.AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 377.44K. El suministro circulante de TA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.20M.