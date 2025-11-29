Precio de Giant Token hoy

El precio actual de Giant Token (GTAN) hoy es --, con una variación del 3.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTAN a USD es -- por GTAN.

Giant Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 261,779, con un suministro circulante de 374.75T GTAN. Durante las últimas 24 horas, GTAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GTAN experimentó un cambio de +0.46% en la última hora y de +13.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Giant Token (GTAN)

Cap de mercado $ 261.78K$ 261.78K $ 261.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 261.78K$ 261.78K $ 261.78K Suministro de Circulación 374.75T 374.75T 374.75T Suministro total 374,748,749,684,225.4 374,748,749,684,225.4 374,748,749,684,225.4

La capitalización de mercado actual de Giant Token es de $ 261.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GTAN es de 374.75T, con un suministro total de 374748749684225.4. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 261.78K.