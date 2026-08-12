Precio de Thala hoy

El precio actual de Thala (THL) hoy es $ 0.00748404, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THL a USD es $ 0.00748404 por THL.

Thala actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 537,568, con un suministro circulante de 71.83M THL. Durante las últimas 24 horas, THL cotiza entre $ 0.00747595 (bajo) y $ 0.00748826 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00708548.

En el corto plazo, THL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 197.43.

Información del mercado de Thala (THL)

Cap de mercado $ 537.57K$ 537.57K $ 537.57K Volumen (24H) $ 197.43$ 197.43 $ 197.43 Cap. de mercado totalmente diluida $ 748.40K$ 748.40K $ 748.40K Suministro de Circulación 71.83M 71.83M 71.83M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Thala es de $ 537.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 197.43. El suministro circulante de THL es de 71.83M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 748.40K.