Precio de Gui Inu hoy

El precio actual de Gui Inu (GUI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUI a USD es $ 0 por GUI.

Gui Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,313, con un suministro circulante de 555.90B GUI. Durante las últimas 24 horas, GUI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GUI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gui Inu (GUI)

Cap de mercado $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K Suministro de Circulación 555.90B 555.90B 555.90B Suministro total 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

La capitalización de mercado actual de Gui Inu es de $ 83.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GUI es de 555.90B, con un suministro total de 777777777777.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 116.57K.