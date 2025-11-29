Precio de CheckDot hoy

El precio actual de CheckDot (CDT) hoy es $ 0.04335563, con una variación del 3.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CDT a USD es $ 0.04335563 por CDT.

CheckDot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 320,400, con un suministro circulante de 7.39M CDT. Durante las últimas 24 horas, CDT cotiza entre $ 0.04201606 (bajo) y $ 0.04419031 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00930431.

En el corto plazo, CDT experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +12.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CheckDot (CDT)

Cap de mercado $ 320.40K$ 320.40K $ 320.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 433.52K$ 433.52K $ 433.52K Suministro de Circulación 7.39M 7.39M 7.39M Suministro total 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

La capitalización de mercado actual de CheckDot es de $ 320.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CDT es de 7.39M, con un suministro total de 9999250.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 433.52K.