Información del precio (USD) de AURO Finance (AURO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00167558 $ 0.00167558 $ 0.00167558 24H Mín $ 0.0031405 $ 0.0031405 $ 0.0031405 24H Máx 24H Mín $ 0.00167558$ 0.00167558 $ 0.00167558 24H Máx $ 0.0031405$ 0.0031405 $ 0.0031405 Máximo Histórico $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Precio más bajo $ 0.00167558$ 0.00167558 $ 0.00167558 Cambio de Precio (1H) +1.69% Cambio de Precio (1D) -27.42% Cambio de Precio (7D) -34.70% Cambio de Precio (7D) -34.70%

El precio en tiempo real de AURO Finance (AURO) es de $0.00227236. Durante las últimas 24 horas, AURO se ha operado entre un mínimo de $ 0.00167558 y un máximo de $ 0.0031405, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AURO es de $ 0.00737474, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00167558.

En términos de rendimiento a corto plazo, AURO ha cambiado en un +1.69% en la última hora, -27.42% en 24 horas y -34.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de AURO Finance (AURO)

Cap de mercado $ 224.19K$ 224.19K $ 224.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Suministro de Circulación 98.90M 98.90M 98.90M Suministro total 541,003,890.0932245 541,003,890.0932245 541,003,890.0932245

La capitalización de mercado actual de AURO Finance es de $ 224.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AURO es de 98.90M, con un suministro total de 541003890.0932245. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.23M.