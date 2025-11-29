Precio de Hyperion Staked Aptos hoy

El precio actual de Hyperion Staked Aptos (STAPT) hoy es $ 2.43, con una variación del 5.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAPT a USD es $ 2.43 por STAPT.

Hyperion Staked Aptos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,305,220, con un suministro circulante de 211.50K STAPT. Durante las últimas 24 horas, STAPT cotiza entre $ 2.43 (bajo) y $ 2.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.43.

En el corto plazo, STAPT experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -11.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Cap de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Suministro de Circulación 211.50K 211.50K 211.50K Suministro total 11,891,898.4194327 11,891,898.4194327 11,891,898.4194327

La capitalización de mercado actual de Hyperion Staked Aptos es de $ 1.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STAPT es de 211.50K, con un suministro total de 11891898.4194327. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.27M.