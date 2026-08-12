Precio de Bubble Protocol hoy

El precio actual de Bubble Protocol (BPL) hoy es $ 0.02744872, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BPL a USD es $ 0.02744872 por BPL.

Bubble Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 548,974, con un suministro circulante de 20.00M BPL. Durante las últimas 24 horas, BPL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.054526, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0245755.

En el corto plazo, BPL experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 209.20.

Información del mercado de Bubble Protocol (BPL)

Cap de mercado $ 548.97K$ 548.97K $ 548.97K Volumen (24H) $ 209.20$ 209.20 $ 209.20 Cap. de mercado totalmente diluida $ 548.97K$ 548.97K $ 548.97K Suministro de Circulación 20.00M 20.00M 20.00M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bubble Protocol es de $ 548.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 209.20. El suministro circulante de BPL es de 20.00M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 548.97K.