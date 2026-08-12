Precio de BOXABL hoy

El precio actual de BOXABL (BOXABL) hoy es $ 0, con una variación del 4.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOXABL a USD es $ 0 por BOXABL.

BOXABL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 248,081, con un suministro circulante de 980.12M BOXABL. Durante las últimas 24 horas, BOXABL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00303217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOXABL experimentó un cambio de -0.87% en la última hora y de -23.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.82K.

Información del mercado de BOXABL (BOXABL)

Cap de mercado $ 248.08K$ 248.08K $ 248.08K Volumen (24H) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 248.08K$ 248.08K $ 248.08K Suministro de Circulación 980.12M 980.12M 980.12M Suministro total 980,115,140.506502 980,115,140.506502 980,115,140.506502

La capitalización de mercado actual de BOXABL es de $ 248.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.82K. El suministro circulante de BOXABL es de 980.12M, con un suministro total de 980115140.506502. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 248.08K.