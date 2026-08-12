Precio de Boe hoy

El precio actual de Boe (BOE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOE a USD es $ 0 por BOE.

Boe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,853.84, con un suministro circulante de 1.00B BOE. Durante las últimas 24 horas, BOE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00390635, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Boe (BOE)

Cap de mercado $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Boe es de $ 16.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.85K.