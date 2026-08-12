Precio de Bear On Pole hoy

El precio actual de Bear On Pole (BOP) hoy es $ 0, con una variación del 12.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOP a USD es $ 0 por BOP.

Bear On Pole actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,051, con un suministro circulante de 961.75M BOP. Durante las últimas 24 horas, BOP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00373512, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOP experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +3.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bear On Pole (BOP)

Cap de mercado $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Suministro de Circulación 961.75M 961.75M 961.75M Suministro total 961,751,430.523064 961,751,430.523064 961,751,430.523064

La capitalización de mercado actual de Bear On Pole es de $ 26.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOP es de 961.75M, con un suministro total de 961751430.523064. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.05K.