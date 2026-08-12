Precio de BasedHype hoy

El precio actual de BasedHype (BASEDHYPE) hoy es $ 0.00522548, con una variación del 8.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASEDHYPE a USD es $ 0.00522548 por BASEDHYPE.

BasedHype actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,254,586, con un suministro circulante de 10.00B BASEDHYPE. Durante las últimas 24 horas, BASEDHYPE cotiza entre $ 0.00469168 (bajo) y $ 0.00568307 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01997093, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0034058.

En el corto plazo, BASEDHYPE experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de +22.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 917.56.

Información del mercado de BasedHype (BASEDHYPE)

Cap de mercado $ 52.25M$ 52.25M $ 52.25M Volumen (24H) $ 917.56$ 917.56 $ 917.56 Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.25M$ 52.25M $ 52.25M Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BasedHype es de $ 52.25M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 917.56. El suministro circulante de BASEDHYPE es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.25M.