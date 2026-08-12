Precio de Archway hoy

El precio actual de Archway (ARCH) hoy es $ 0, con una variación del 1.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARCH a USD es $ 0 por ARCH.

Archway actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 122,837, con un suministro circulante de 290.44M ARCH. Durante las últimas 24 horas, ARCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.277883, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ARCH experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -3.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.87.

Información del mercado de Archway (ARCH)

Cap de mercado $ 122.84K$ 122.84K $ 122.84K Volumen (24H) $ 9.87$ 9.87 $ 9.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 422.93K$ 422.93K $ 422.93K Suministro de Circulación 290.44M 290.44M 290.44M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Archway es de $ 122.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.87. El suministro circulante de ARCH es de 290.44M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 422.93K.