Precio de 龙虾 hoy

El precio actual de 龙虾 (龙虾) hoy es € 0.019386, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 龙虾 a EUR es € 0.019386 por 龙虾.

龙虾 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 龙虾. Durante las últimas 24 horas, 龙虾 cotiza entre € 0.018704 (bajo) y € 0.030342 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 龙虾 experimentó un cambio de -3.91% en la última hora y de +1.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.15M.

Información del mercado de 龙虾 (龙虾)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.15M€ 1.15M € 1.15M Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de 龙虾 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.15M. El suministro circulante de 龙虾 es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.