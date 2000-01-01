Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Osmosis por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Osmosis. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,628.4
-0.20%
-0.55%
-1.78%
$ 1.28T
$ 6.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.14
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.01
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,662.22
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.719
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.424
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.61
+0.15%
+3.12%
-2.63%
$ 461.97M
$ 249.04K
10
FET
FET
FET
$ 0.1352
+0.07%
+1.88%
-3.21%
$ 306.76M
$ 1.54M
11
TIA
TIA
TIA
$ 0.3074
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.52442
+0.06%
+0.06%
+8.14%
$ 155.60M
$ 3.87M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.002
-0.10%
+0.00%
+0.29%
$ 116.00M
$ 942.04K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11102
-0.24%
+0.16%
-1.08%
$ 96.38M
$ 632.76K
15
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
0.00%
$ 74.88M
$ 4.63K
16
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04074
+0.07%
-0.46%
+0.99%
$ 44.17M
$ 1.43M
17
$ 0.03606
-0.72%
-0.94%
-2.12%
$ 42.70M
$ 22.35K
18
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04459
+0.33%
+8.24%
+9.56%
$ 31.98M
$ 6.90M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
20
Band
Band
BAND
$ 0.163803
-0.20%
-0.01%
+2.56%
$ 29.59M
$ 1.02M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005067
-0.22%
+1.94%
+1.92%
$ 28.39M
$ 18.96M
22
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04706872
+0.21%
-0.00%
-12.74%
$ 26.83M
$ 393.95K
23
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03045
+1.23%
+0.79%
+8.18%
$ 23.75M
$ 2.09M
24
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11082
-0.15%
-3.40%
+10.28%
$ 17.79M
$ 477.11K
25
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00412435
+0.25%
-0.60%
+2.14%
$ 15.44M
$ 7.41K
26
NYM
NYM
NYM
$ 0.01786
-1.88%
-3.39%
-0.11%
$ 15.23M
$ 3.32M
27
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00124479
-0.06%
-0.01%
-4.41%
$ 14.36M
$ 48.97K
28
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03108
-0.64%
-0.48%
-6.81%
$ 10.66M
$ 2.57M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05233
-0.44%
-1.39%
+2.73%
$ 10.35M
$ 1.13M
30
Xion
Xion
XION
$ 0.102107
-0.34%
-0.02%
-4.56%
$ 9.46M
$ 44.59K
31
$ 0.004476
-0.02%
-3.43%
-0.91%
$ 8.45M
$ 13.51M
32
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01484
0.00%
-1.07%
+8.87%
$ 8.08M
$ 3.95M
33
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00657
-0.30%
-1.79%
-3.24%
$ 8.01M
$ 1.01M
34
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1017
-0.29%
-2.40%
-4.15%
$ 7.21M
$ 94.22K
35
Realio
Realio
RIO
$ 0.0336
+0.03%
-3.15%
-2.74%
$ 5.45M
$ 799.53K
36
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00672
+0.38%
-0.03%
-2.56%
$ 4.66M
$ 6.13K
37
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01683
+0.06%
+1.88%
+4.88%
$ 4.43M
$ 3.40M
38
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.106335
+0.02%
-0.01%
-4.75%
$ 4.41M
$ 3.28K
39
CONX
CONX
CONX
$ 0.00395857
-0.90%
-0.02%
-1.41%
$ 3.98M
$ 13.83K
40
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.77
-0.36%
+0.03%
+6.95%
$ 3.71M
$ 2.65K
41
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2241
-2.82%
+2.24%
-12.82%
$ 3.09M
$ 262.49K
42
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00627995
-0.17%
+0.02%
-2.89%
$ 2.99M
$ 278.07K
43
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.000115
+0.43%
-0.86%
+1.94%
$ 1.98M
$ 425.86M
44
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002351
-1.63%
+12.26%
+12.36%
$ 1.84M
$ 182.01M
45
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02058734
+0.26%
+0.02%
-4.52%
$ 1.64M
$ 1.03K
46
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.92E-6
-0.34%
-15.30%
-15.85%
$ 1.43M
--
47
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 1.0
+0.86%
+0.01%
+0.25%
$ 1.40M
$ 69.56
48
$ 0.001436
-0.35%
-1.58%
-3.69%
$ 923.26K
$ 18.62M
49
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 6.18E-6
+0.65%
-10.30%
+3.00%
$ 707.72K
--
50
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
+24.99%
$ 670.43K
$ 172.09

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Osmosis y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Osmosis representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 90 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1642.12B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Osmosis con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Osmosis rastreados en MEXC, ION ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Osmosis están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 90 tokens de Ecosistema Osmosis, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, USDC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Osmosis. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Osmosis?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Osmosis es de aproximadamente $1642.12B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Osmosis, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.